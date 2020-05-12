Андрей Макаревич метко высказался о вторжении России на территорию Украины

По его мнению, Россия совершила оплошность, начав боевые действия на территории Украины.

Об этом он рассказал в интервью изданию Собеседник.

На вопрос о событиях 2014 года в Украине и, в частности, аннексии Крыма, а также последовавшей за ней оккупацией на востоке страны, артист отреагировал однозначно – его огорчило такое положение вещей, которое, по его словам, стало масштабной ошибкой.

«У меня было огорчение от того, что в 2014 году происходит какая-то очень большая ошибка государственного масштаба. Но я понимал, что никак не мог повлиять на это. То есть все, что мог, я делал, но это было, так сказать, как слону дробина», — признался музыкант.

Сейчас же, по словам главного «машиниста», его настроения изменились – он понял, что надо заниматься своим делом, ведь кардинально повлиять на расстановку сил невозможно:

«Если человек с плохим настроением выходит на сцену, то лучше бы ему не выходить вовсе. И потом, ну послушайте, жить в смятении – это вообще непродуктивная затея. От этого же ничего не изменится! Только ты сам проживешь хуже. Надо заниматься своим делом и стараться его делать хорошо».

Также Макаревич порассуждал об устройстве мира и, в частности, мирного существования. Он отметил, что не считает себя столь значимым человеком, чтобы кардинально что-то изменить, но влиял на ситуацию в меру своих возможностей.

«Я принимал в чем-то участие в силу своей активности, но не надо меня переоценивать. Я вообще не думаю, что мир способен держаться на одном или нескольких людях. Мир – это сложнейшее взаимодействие миллионов нитей, которые связывают события и людей друг с другом», — поделился собственным мнением музыкант.

Также Politeka писала, что Макаревич рассказал, как россияне могли получить Крым без возражения Украины.