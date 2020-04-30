Російський музикант і лідер групи «Машина часу» Андрій Макаревич підколов Путіна через Донбас

Так, він пригадав, на своїй особистій сторінці в мережі Facebook, президентові Росії Володимиру Путіну його «турботу» про жителів окупованого Донбасу і заговорив про видачу паспортів жителям тимчасово окупованих територій на тлі нагальних внутрішніх проблем у країні.

Макаревич звернув увагу на те, як гарант розставив пріоритети по відношенню до росіян. Лікарні і дороги відійшли на другий план на тлі бажання закріпити позиції на чужій території.

«Турбота про громадянство жителів Донбасу, безумовно, зачіпає. Я от тільки думаю – може, спершу зайнятися життям сотень тисяч наших громадян, існуючих на теренах нашої країни без доріг, лікарень і шкіл, з сортирами у дворах? В порядку пріоритетів, так би мовити», — зазначив він.

Також раніше повідомлялось, що Макаревич прокоментував хвилю критики, з якою росіяни обрушилися на новий серіал «Зулейха відкриває очі», знятого за мотивами однойменного роману татарської письменниці. У РФ багато лають серіал, за те, що в ньому нібито «перебрехали» сюжет книги. Однак, Макаревич звернув увагу на те, що в Росії в принципі не люблять читати книги, віддаючи перевагу телебаченню.

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