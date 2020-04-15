Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался о том, что его наиболее раздражает в современной России

Как сообщает Politeka.net, об этом артист рассказал в новом интервью для YouTube-канала "DW на русском" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Так, в частности, ведущий поинтересовался у Макаревича, Россия – это страна, в которой он с удовольствием живет? На что певец довольно жестко ответил.

"Что-то меня страшно раздражает, что-то меня радует. Я не могу ответить однозначно. Меня раздражает, что суд у нас превращается в произвол, что телевидение превращается в помойку, что местами агрессивные бездарности, серость торжествуют. Но это все временное явление. Как и наша жизнь. Все пройдет", - заявил Макаревич.