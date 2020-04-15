Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался о том, что его наиболее раздражает в современной России
Как сообщает Politeka.net, об этом артист рассказал в новом интервью для YouTube-канала "DW на русском" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Так, в частности, ведущий поинтересовался у Макаревича, Россия – это страна, в которой он с удовольствием живет? На что певец довольно жестко ответил.
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"Что-то меня страшно раздражает, что-то меня радует. Я не могу ответить однозначно. Меня раздражает, что суд у нас превращается в произвол, что телевидение превращается в помойку, что местами агрессивные бездарности, серость торжествуют. Но это все временное явление. Как и наша жизнь. Все пройдет", - заявил Макаревич.
Также ранее сообщалось, что легендарный российский певец Андрей Макаревич в пух и прах разнес российское телевидение.
По его мнению, если бы Украины не существовало, ее надо было бы выдумать только для того, чтобы на российских ток-шоу и в новостях было что обсуждать.
Напомним, что российский музыкант Андрей Макаревич озвучил неожиданное предложение России.
Он заявил, что аннексия Крыма очень дорого стоила России, и если полуостров ей на самом деле очень нужен был, то она могла его просто купить, а не воровать.
Напомним, Макаревич рассказал, как россияне могли получить Крым без возражения Украины.
Как сообщала Politeka, Макаревич засветился с сыном и шикарной красоткой, фото взорвало сеть.
Также Politeka писала, что Макаревич взбесил россиян заявлением: "80% - идиоты".