Российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич подколол Путина из-за Донбасса

Так, он припомнил, на своей личной странице в сети Facebook, президенту России Владимиру Путина его «заботу» о жителях оккупированного Донбасса и заговорил о выдаче паспортов жителям временно оккупированных территорий на фоне насущных внутренних проблем в стране.

Макаревич обратил внимание на то, как гарант расставил приоритеты по отношению к россиянам. Больницы и дороги отошли на второй план на фоне желания закрепить позиции на чужой территории.

«Забота о гражданстве жителей Донбасса, безусловно, трогает. Я вот только думаю – может, сперва заняться жизнью сотен тысяч наших граждан, существующих на просторах нашей страны без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах? В порядке приоритетов, так сказать», — отметил он.

Также ранее сообщалось, что Макаревич прокомментировал волну критики, с которой россияне обрушились на новый сериал «Зулейха открывает глаза», снятого по мотивам одноименного романа татарский писательницы. В РФ многие ругают сериал, за то, что в нем якобы «переврали» сюжет книги. Однако, Макаревич обратил внимание на то, что в России в принципе не любят читать книги, отдавая предпочтение телевидению.

Также Politeka писала, что Макаревич рассказал, как россияне могли получить Крым без возражения Украины.