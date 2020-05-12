Російський музикант, фотограф і блогер Олексій Лебедінський розповів, як можна напоумити Росію

За його словами, змінити ситуацію в Російській Федерації зможе тільки нейтралізація чинної влади.

Таку думку він озвучив для журналістів видання Апостроф. Він підкреслив, що в Україні також непроста ситуація в країні, але тут інші проблеми, ніж у Росії, і важелі зміни ситуації тут можна буде знайти простіше.

"В російській ситуації є один спосіб – це чиста нейтралізація чинної влади. Це єдиний спосіб. Інакше ми будемо в стані небезпеки, ми можемо чекати чого завгодно від нинішнього російського уряду. І російський народ, і український народ, і весь світ не знають, що ці мавпи захочуть ще зробити. Вони некеровані, вони нікого не слухають, і їм на всіх плювати, у них грошей така кількість, що взагалі не снилося ніяким державам. Ми чудово розуміємо, що якби чесно зараз надрукувати список Forbes, будь-яких російських чиновників ми б там побачили", - заявив Лебедінський.

Також раніше повідомлялося, що російський співак Олексій Лебедінський розповів, навіщо президент Росії Володимир Путін напав на Україну.

За його словами, анексія Криму і подальша ескалація конфлікту на Донбасі була організована верхівкою Кремля для відволікання уваги від внутрішніх проблем у самій Росії.

Він зазначив, що російське керівництво також використовувало неготовність українського суспільства такого повороту подій.

Нагадаємо, що Лебедінський висловився про росіян, поставивши в приклад українців

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