Россия ни перед чем не остановится

Российский музыкант, фотограф и блогер Алексей Лебединский рассказал, как можно образумить Россию

По его словам, изменить ситуацию в Российской Федерации сможет только нейтрализация действующей власти.

Такое мнение он озвучил для журналистов издания Апостроф. Он подчеркнул, что в Украине также непростая ситуация в стране, но здесь другие проблемы, чем в России, и рычаги изменения ситуации здесь можно будет найти проще.

"В российской ситуации есть один способ – это чистая нейтрализация действующей власти. Это единственный способ. Иначе мы будем в состоянии опасности, мы можем ждать чего угодно от нынешнего российского правительства. И российский народ, и украинский народ, и весь мир не знают, что эти обезьяны захотят еще сделать. Они неуправляемые, они никого не слушают, и им на всех плевать, у них денег такое количество, что вообще не снилось никаким государствам. Мы прекрасно понимаем, что если бы честно сейчас напечатать список Forbes, каких чиновников российских мы бы там увидели", - заявил Лебединский.

Также ранее сообщалось, что российский певец Алексей Лебединский рассказал, зачем президент России Владимир Путин напал на Украину.

По его словам, аннексия Крыма и дальнейшая эскалация конфликта на Донбассе была организована верхушкой Кремля для отвлечения внимания от внутренних проблем в самой России.

Он отметил, что российское руководство также использовало неготовность украинского общества такому повороту событий.

Напомним, что Лебединский высказался о россиянах, поставив в пример украинцев

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