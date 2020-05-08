Російський журналіст, публіцист і радіоведучий Армен Гаспарян прокоментував ситуацію

Армен Гаспарян порівняв українську владу з Третім Рейхом, а також розмріявся про прийдешній крах України, повідомило видання ПолитРоссия.

Крім того, він звинуватив Україну у всіх злодіяннях на Донбасі.

«Скоєно жахливий злочин проти власного народу. Взагалі, за кількістю військових злочинів, які були здійснені українською владою на Донбасі, я думаю, що вона значно наблизилася до дуже високим з цієї точки зору стандартів Третього Рейху», – заявив Гаспарян.

Також він приміряв на себе роль пропагандиста Кремля і заявив, що в Україні процвітає фашизм.

Далі публіцист заявив нібито Україна продовжує здійснювати одні й ті ж помилки, замість того щоб спробувати виправити скоєне, політики тільки погіршують ситуацію.

До всього іншого, він наїхав на Європу, яка стала на бік України в питанні Криму і Донбасу.

«Необхідно всіма силами залучати Україну до виконання, по-перше, Мінських угод, по-друге, домагатися засудження всього, що сталося на Донбасі. Але, на превеликий жаль, ми бачимо, що Європа свідомо дистанціюється від цього. Це означає, що Україна і далі буде проводити таку політику, поки там все не закінчиться гігантським крахом», — говорить Гаспарян.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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