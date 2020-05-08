Российский журналист, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян прокомментировал сложившуюся в Украине ситуацию

Армен Гаспарян сравнил украинскую власть с Третьим Рейхом, а также размечтался о грядущем крахе Украины, сообщило издание ПолитРоссия.

Кроме того, он обвинил Украину во всех злодеяниях на Донбассе.

«Совершено чудовищное преступление против собственного народа. Вообще, по числу военных преступлений, которые были совершены украинской властью на Донбассе, я думаю, что она значительно приблизилась к очень высоким с этой точки зрения стандартам Третьего Рейха», – заявил Гаспарян.

Также он примерял на себя роль пропагандиста Кремля и заявил, что в Украине процветает фашизм.

Далее публицист заявил якобы Украина продолжает совершать одни и те же ошибки, вместо того чтобы попробовать исправить содеянное, политики только усугубляют сложившуюся ситуацию.

Ко всему прочему, он наехал на Европу, которая стала на сторону Украины в вопросе Крыма и Донбасса.

«Необходимо всеми силами привлекать Украину к выполнению, во-первых, Минских соглашений, во-вторых, добиваться осуждения всего, что произошло на Донбассе. Но, к огромному сожалению, мы видим, что Европа сознательно дистанцируется от этого. Это значит, что Украина и дальше будет проводить подобную политику, пока там все не закончится гигантским крахом», — говорит Гаспарян.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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