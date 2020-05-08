Российский журналист, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян прокомментировал сложившуюся в Украине ситуацию
Армен Гаспарян сравнил украинскую власть с Третьим Рейхом, а также размечтался о грядущем крахе Украины, сообщило издание ПолитРоссия.
Кроме того, он обвинил Украину во всех злодеяниях на Донбассе.
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«Совершено чудовищное преступление против собственного народа. Вообще, по числу военных преступлений, которые были совершены украинской властью на Донбассе, я думаю, что она значительно приблизилась к очень высоким с этой точки зрения стандартам Третьего Рейха», – заявил Гаспарян.
Также он примерял на себя роль пропагандиста Кремля и заявил, что в Украине процветает фашизм.
Далее публицист заявил якобы Украина продолжает совершать одни и те же ошибки, вместо того чтобы попробовать исправить содеянное, политики только усугубляют сложившуюся ситуацию.
Ко всему прочему, он наехал на Европу, которая стала на сторону Украины в вопросе Крыма и Донбасса.
«Необходимо всеми силами привлекать Украину к выполнению, во-первых, Минских соглашений, во-вторых, добиваться осуждения всего, что произошло на Донбассе. Но, к огромному сожалению, мы видим, что Европа сознательно дистанцируется от этого. Это значит, что Украина и дальше будет проводить подобную политику, пока там все не закончится гигантским крахом», — говорит Гаспарян.
Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».
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