Російська співачка Альона Апіна вважає, що питання з Кримом Росії треба було вирішити «полюбовно»

Пояснила вона це тим, що у свій час РФ сама віддала півострів, тому однозначно відповісти на питання, чий зараз Крим, неможливо.

Про це вона розповіла в інтерв'ю DW на Youtube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Зірка 90-х так і не змогла визначитися з відповіддю на питання, кому належить Крим, але розуміє, що анексія – це не вихід.

«Наш Крим — не наш… у мене дуже складне ставлення до цих подій. З одного боку він, звісно, наш. Є закон, ми його прийняли, пиріг поділили. З іншого — звичайно, не наш. Хочеться, щоб він був наш, але і щоб ми вирішили все це якось полюбовно», — зазначила Апіна.

Апіна заявила, що Крим не особливо жалує і туди практично не навідувалася, але подвійність ситуації «роздирає з точки зору політики». Так, територія начебто і російська, але її передали Україні добровільно. Як вирішити це питання, виконавиця не знає.

«Якось так склалося, що не була там і особливо ніколи не любила Крим. А з точки зору політики мене роздирає — і та, і інша історія правильна. Звичайно, це наша територія. З іншого боку — не наша, бо ми самі відмовилися, ми віддали її добровільно. Сказали: «Так, беріть», а потом взяли та забрали. Що з цим робити, я не знаю. Також як і 90% людей. Я не буду бити себе кулаком і щось доводити. Правда десь посередині. Як вона повинна бути озвучена – я не знаю», — резюмувала Апіна.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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