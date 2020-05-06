Российская певица Алена Апина считает, что вопрос с Крымом России надо было решить «полюбовно»

Объяснила она это тем, что в свое время РФ сама отдала полуостров, потому однозначно ответить на вопрос, чей сейчас Крым, невозможно.

Об этом она рассказала в интервью DW на Youtube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Звезда 90-х так и не смогла определиться с ответом на вопрос, кому принадлежит Крым, но понимает, что аннексия – это не выход.

«Наш Крым — не наш… у меня очень сложное отношение к этим событиям. С одной стороны он, конечно, наш. Есть закон, мы его приняли, пирог поделили. С другой — конечно, не наш. Хочется, чтобы он был наш, но и чтобы мы решили все это как-то полюбовно», — отметила Апина.

Апина заявила, что Крым не особо жалует и туда практически не наведывалась, но двойственность ситуации «раздирает с точки зрения политики». Так, территория вроде и российская, но ее передали Украине добровольно. Как решить этот вопрос, исполнительница не знает.

«Как-то так сложилось, что не была там и особо никогда не любила Крым. А с точки зрения политики меня раздирает — и та, и другая история права. Конечно, это наша территория. С другой стороны — не наша, потому что мы сами отказались, ее передали добровольно. Сказали: «Да, берите», а потом взяли и забрали. Что с этим делать, я не знаю. Также как и 90% людей. Я не буду себя бить кулаком и что-то доказывать. Правда где-то посередине. Как она должна быть озвучена – я не знаю», — резюмировала Апина.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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