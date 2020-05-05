Олександр Цекало зробив несподівану заяву про Україну і Росії

Актор і шоумен Олександр Цекало зізнався, що віддає перевагу Москви рідному Києву, так як саме в російській столиці йому "дали відбутися".

Крім того, в інтерв'ю виданню КП він розповів, що його дуже турбує конфлікт між Україною і Росією.

Він відповів, що хотів би змінити нинішню ситуацію у відносинах між Росією і Україною. В його силах було зняти фільм про відносини двох держав, які знаходяться в конфлікті один з одним.

"У мене ж була думка зняти історію про міст між російським і українським містами. І слідчими, ра­зыскивающими злочинця, були б дівчина з України і чоловік з Росії. У цій конструкції міст знаходив би додатковий сенс. А дві людини навчилися домовлятися один з одним. Це було б певним внеском у можливе возз'єднання", - зазначив Цекало.

Крім того, він шкодує, що Україна і Росія так швидко забули про те, що було раніше, а також про "братерстве" між двома держави.

"Тому що жахливо і огидно, коли люди роз'єднані на рівному місці і займають позиції біля бійниць, на барикадах. Забувають про те, що було раніше", - заявив він.

Також раніше повідомлялося, що український співак, лідер групи «Нерви» Євген Мільковський виправдався за свій переїзд в РФ і зробив заяву про Україну та Росії.

За словами артиста, він перебрався в Москву в період анексії Криму, але зробив це не з політичних міркувань, а тому, що підписав контракт з російським лейблом.

Мільковський зазначив, що хоч він родом з Донецької області, рідних і близьких на даний момент в цьому регіоні у співака не залишилося. Він запевняє, що ніколи не поділяв Україну і Росію.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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