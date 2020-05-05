Александр Цекало сделал неожиданное заявление об Украине и России

Актер и шоумен Александр Цекало признался, что предпочитает Москву родному Киеву, так как именно в российской столице ему "дали состояться".

Кроме того, в интервью изданию КП он рассказал, что его очень беспокоит конфликт между Украиной и Россией.

Он ответил, что хотел бы изменить нынешнюю ситуацию в отношениях между Россией и Украиной. В его силах было снять фильм об отношениях двух государств, которые находятся в конфликте друг с другом.

"У меня же была мысль снять историю про мост между российским и украинским городами. И следователями, ра­зыскивающими преступника, были бы девушка из Украины и мужчина из России. В этой конструкции мост обретал бы дополнительный смысл. А два человека научились бы договариваться друг с другом. Это было бы неким вкладом в возможное воссоединение", - отметил Цекало.

Кроме того, он сожалеет, что Украина и Россия так быстро забыли о том, что было раньше, а также о "братерстве" между двумя государства.

"Потому что ужасно и отвратительно, когда люди разъединены на ровном месте и занимают позиции у бойниц, на баррикадах. Забывают о том, что было раньше", - заявил он.

Также ранее сообщалось, что украинский певец, лидер группы «Нервы» Евгений Мильковский оправдался за свой переезд в РФ и сделал заявление об Украине и России.

По словам артиста, он перебрался в Москву в период аннексии Крыма, но сделал это не из политических соображений, а потому, что подписал контракт с российским лейблом.

Мильковский отметил, что хоть он родом из Донецкой области, родных и близких на данный момент в этом регионе у певца не осталось. Он уверяет, что никогда не разделял Украину и Россию.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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