Народний артист РФ і керівник театру "Сатирикон" Костянтин Райкін дав своїй країні досить критичну оцінку

На його думку, Петербург - прекрасне і водночас жахливе місто, а Росія - некрофільська держава.

Таку заяву він зробив, виступаючи у Філармонії ім. Шостаковича з поетичним моновиставою "Над балаганом небо…", пише Life.

Так, Костянтин Райкін заговорив про покалічені долі російських поетів. І чим вище, могутніше поет, тим складніше у нього стосунки з владою, зауважив артист, нагадавши про розстріляного Гумілева, Цвєтаєву, Єсеніна і Маяковського, Мандельштама і Пастернака, що покінчили з собою.

"Багато гонінь виходили з Петербурга - прекрасного і жахливого, який зберігає ці традиції і сьогодні. Наше місто ощадливе - в цьому його щастя і нещастя. У нас некрофільська держава, вона любить мертвих більше, ніж живих. Потім їх іменами називаємо вулиці, площі, станції метро, а до цього вбиваємо", - зазначив Райкін.

Зі сцени Райкін підкреслив, що в російському суспільстві "ні морального щеплення", в результаті чого люди весь час наступають на одні і ті ж граблі: змінюється влада, але не змінюється суть.

Нагадаємо, що слова артиста, втім, як і його гучний виступ на з'їзді Спілки театральних діячів Росії в жовтні 2016 року, обернулися резонансом в мережі. Співгромадяни назвали Райкіна "душевнохворим" і "очманілим".

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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