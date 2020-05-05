Народный артист РФ и руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин дал своей стране весьма критическую оценку

По его мнению, Петербург - прекрасный и в то же время ужасный город, а Россия - некрофильское государство.

Такое заявление он сделал, выступая в Филармонии им. Шостаковича с поэтическим моноспектаклем "Над балаганом небо…", пишет Life.

Так, Константин Райкин заговорил об искалеченных судьбах русских поэтов. И чем выше, мощнее поэт, тем сложнее у него отношения с властью, заметил артист, напомнив о расстрелянном Гумилеве, покончивших с собой Цветаевой, Есенине и Маяковском, Мандельштаме и Пастернаке.

"Многие гонения исходили из Петербурга - прекрасного и ужасного, который хранит эти традиции и сегодня. Наш город бережлив - в этом его счастье и несчастье. У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем", - отметил Райкин.

Со сцены Райкин подчеркнул, что в российском обществе "нет нравственной прививки", в результате чего люди все время наступают на одни и те же грабли: меняется власть, но не меняется суть.

Напомним, что слова артиста, впрочем, как и его нашумевшее выступление на съезде Союза театральных деятелей России в октябре 2016 года, обернулись резонансом в сети. Сограждане назвали Райкина "душевнобольным" и "ошалевшим".

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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