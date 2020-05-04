Російський шоумен, комік і популярний блогер Данила Поперечний вважає, що сучасна Росія знаходиться на краю

Гуморист зазначає, що зараз він несамовито тримається за справжнє, поки «не настав піз..ц». Він розкритикував законопроекти, які приймає Держдума, зокрема, передбачають покарання за критику політичної верхівки Росії.

Своєю думкою про владу країни і її майбутнє артист поділився в інтерв'ю для YouTube-каналу Редакція (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

«Мені здається, ми на рубежі такого лютого го..на, я тримаюся за той час, поки ще не настав піз…ц. Сподіваюся, вони (російська влада – прим. ред.) не так сильно все зіпсують. Ти ж бачиш, що відбувається в ЗМІ останнім часом: як не законопроект, б..дь, то го…але якийсь», — констатував Поперечний.

Комік відзначає, що новий закон передбачає не тільки чималий штраф, але і тюремне ув'язнення.

«Реально, креатив нашої влади проявляється в тому, як би все зіпсувати. Сумнота одна. Нам не можна говорити, що вони під…си. Тобто можна, але тебе ….. Я порахував, я можу займатися поки своєю основною діяльністю, судячи з їх розцінками. Максимальний штраф за образу влади — це 500 тисяч або 15 діб арешту за повторне. Я так підрахував, що поки можу собі це дозволити», — сказав шоумен.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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