Российский шоумен, комик и популярный блогер Данила Поперечный считает, что современная Россия находится на краю

Юморист отмечает, что сейчас он неистово держится за настоящее, пока «не наступил пиз..ц». Он раскритиковал законопроекты, которые принимает Госдума, в частности, предусматривающие наказание за критику политической верхушки России.

Своим мнением о власти страны и ее будущем артист поделился в интервью для YouTube-канала Редакция (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

«Мне кажется, мы на рубеже такого лютого го..на, я прямо держусь за то время, пока еще не наступил пиз…ц. Надеюсь, они (российские власти – прим. ред.) не так сильно все испортят. Ты же видишь, что происходит в СМИ в последнее время: как не законопроект, б..дь, то го…но какое-то», — констатировал Поперечный.

Комик отмечает, что новый закон предполагает не только немалый штраф, но и тюремное заключение.

«Реально, креатив наших властей проявляется в том, как бы все испортить. Грустнота одна. Нам нельзя говорить, что они пид…сы. То есть можно, но тебя ….. Я посчитал, я могу заниматься пока своей основной деятельностью, судя по их расценкам. Максимальный штраф за оскорбление власти — это 500 тысяч либо 15 суток ареста за повторное. Я так подсчитал, что пока могу себе это позволить», — сказал шоумен.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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