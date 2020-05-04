Російський співак Олександр Маршал зробив дивну заяву про Україну

Маршал нещодавно обрушився на всіх незадоволених життям в Росії та існуючою владою. Маршал порадив їм замість того, щоб «тут мутити», їхати в Україну, при цьому говорячи про країну в зневажливому тоні.

«Якщо вас тут нічого не влаштовує — їдьте. Навіщо ви тут? Що ви тут мутите? Ви що, хочете майдан? Їдьте в Україну, он, чудова країна. Дивіться, яка демократія! Це ж просто приголомшливо! Дивіться, які там хлопці при владі, прагнуть до влади. Їдьте. Навіщо ви мутите тут воду і навіщо ви хочете зробити так, щоб було ще гірше?» - спитав артист риторично.

Також співак натякнув на те, що при змінюваності влади краще не буде, але відкриту критику існуючого в РФ положення речей він називає «струсом інтернету нікчемними думками».

«І ці омани, що зараз прийде інший — приїде барин, барин всіх розсудить. Ні х..ена не буде! Не буде краще, поки ви самі собі не зробите майбутнє. А лежати, повторюю, на дивані і стрясати повітря та інтернет своїми нікчемними думками, я вважаю, що це просто навіть соромно так себе вести», — заявив він.

Також раніше повідомлялося, що після концерту в «ЛДНР» Маршал заявив російським ЗМІ, що навіть готовий йти воювати на боці бойовиків. Також він додав, що захоплюється бойовиками і запевнив, що разом з ними «серцем і душею».

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Маршал налякав світ військовою міццю Росії

Також Politeka писала, що Лещенко поставив дикий ультиматум Україні: "Росія відразу Крим віддасть, якщо...".