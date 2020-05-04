Российский певец Александр Маршал сделал странное заявление об Украине

Маршал недавно обрушился на всех недовольных жизнью в России и существующей властью. Маршал посоветовал им вместо того, чтобы «здесь мутить», уезжать в Украину, при этом отзываясь о стране в уничижительном тоне.

«Если вас тут ничего не устраивает — уезжайте. Зачем вы здесь? Что вы здесь мутите? Вы что, хотите майдан? Езжайте в Украину, вон, замечательная страна. Смотрите, какая демократия! Это же просто потрясающе! Смотрите, какие там ребята у власти, и стремятся к власти. Поезжайте. Зачем вы мутите здесь воду и зачем вы хотите сделать так, чтобы было еще хуже?» - спросил артист риторически.

Также певец намекнул на то, что при сменяемости власти лучше не будет, но открытую критику существующего в РФ положения вещей он называет «сотрясением интернета никчемными мыслями».

«И эти заблуждения, что сейчас придет другой — приедет барин, барин всех рассудит. Ни х..ена не будет! Не будет лучше, пока вы сами себе не сделаете будущее. А лежать, повторяю, на диване и сотрясать воздух и интернет своими мыслями никчемными, я считаю, что это просто даже стыдно, так себя вести», — заявил он.

Также ранее сообщалось, что после концерта в «ЛДНР» Маршал заявил российским СМИ, что даже готов идти воевать на стороне боевиков. Также он добавил, что восхищается боевиками и заверил, что вместе с ними «сердцем и душой».

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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