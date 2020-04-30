Скандальний пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Росія продовжить захоплення України

Як повідомляє Politeka.net, ведучий вибухнув новим маячнею в ефірі своєї авторської програми на телеканалі "Росія 1".

Під час чергового випуску В'ячеслав Ковтун, якого представляють українським експертом, висловився про плани Володимира Путіна. На його думку, президент Росії готовий піти на компроміс з Україною і повернути Києву контроль над кордоном.

У відповідь Володимир Соловйов спростував, що лідер країни-агресора може піти хоч на якісь поступки. Більш того, він пригрозив українцям окупацією нових регіонів. Як заявив пропагандист, територія України може звузитися до Львівської області.

"Де ви побачили у Путіна хоч слово про компроміс? Путін якраз безкомпромісний. Ніякого компромісу з вами немає і бути не може. Вам віддадуть кордон по Львівській губернії. І то максимум. Я не знаю, де ви побачили у Путіна хоч щось про компроміс. Де ви побачили у Путіна хоч слово про те, що Україні віддадуть кордон?" – висловився Володимир Соловйов.

Раніше пропагандист заявив, що на Донбасі немає російських військ, але коли вони там з'являться, українцям доведеться рятуватися втечею. За його словами, окупанти витіснять жителів України до польського кордону.