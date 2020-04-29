«Перейменування» Донецька на Сталіно та тимчасове додавання до назви Цхінвалі назви «Сталінір» – чітко спланована операція Кремля

Таку думку на своїй сторінці у Фейсбуці висловив відомий український політтехнолог і політолог Олексій Голобуцький, передає Politeka.net.

«На маріонеткових режимах і повністю підконтрольних територіях з мінімальним населенням Кремль апробує реанімацію сталінізму. При цьому вивчає реакцію на своїй території. Якщо все піде добре - то епідемія сталінського імперіалізму пошириться і на РФ», – пише він.

На думку Голобуцького, це – «прекрасна ідеологічна основа для агресивної держави з бідним населенням, тому що вся економіка працює на воєнку».

«Як синхронно працюють російські маріонеткові режими», «Незабаром всі анексовані й окуповані території будуть носити ім'я ката народів?», «Це заразніше за вірусу», «Текст у всіх під копірку. Видно, спустили з Кремля. Або ж намагаються вислужитися», – пишуть в коментарях.

Як відомо, ватажок «ДНР» Денис Пушилін, підконтрольний Кремлю, підписав «указ» про перейменування окупованого Донецька. Бойовики тепер будуть використовувати його попередню назву «місто Сталіно».

Аналогічним «указом» вже раніше осоромився ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник. Відповідне розпорядження він підписав ще 16 квітня.

Згідно з документом, міста Луганська більше немає - окупанти назвали його Ворошиловградом, як у радянські часи. При цьому в «указі» зазначається, що назва «Ворошиловград» буде використовуватися нарівні з «Луганськом» під час заходів, присвячених Другій світовій війні.

У свою чергу так званий «президент» Південної Осетії Анатолій Бібілов підписав указ, який дозволяє використовувати стару назву столиці республіки Сталинир під час заходів, пов'язаних із ВВВ.

«Встановити в якості символу міста Цхінвал найменування «місто Сталінір», що використовується поряд з найменуванням «місто Цхінвалі», – йдеться в указі.

Нагадаємо, Путіна зарахували до "святих".

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