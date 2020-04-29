Скандальний український ведучий, голос "антимайдана" Юрій Кот, який втік у Росію, вибухнув фейком про те, що в Україні запанував нацизм
Прокремлівськими роздумами зрадник Батьківщини поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", яку транслюють на телеканалі Росія 1.
Крім того, він заявив, що Захід нібито змушує його ненавидіти країну "старшого російського брата".
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"Взагалі, хлопці. Вам вже пора реально читати Ніцше мовою оригіналу — українською мовою. Тому що, ну реально, нацизм повністю пронизує всі вертикалі нашої влади! Тому і кажуть наші російські хлопці: "Хлопці, що ви творите? У вас дійсно зараз державність на межі знищення, причому самознищення". В цьому вся проблема!" висловився неадекватний колабораціоніст.
Продовжуючи свою антиукраїнську промову, він додав, що Захід нібито намагається нав'язати Україні думку про те, що Росія — її вічний ворог, хоча насправді її слід сприймати як "старшого рідного брата". Більш того, Кіт нахабно звинуватив рідну країну у війні на Донбасі, яку ведуть путінські окупанти.
"Виходить, що нас, українців, використовують задля того, щоб ми йшли воювали, навіщось вбивали наших земляків на Донбасі, навіщось кричали і плювалися в наших братів в Росії. Навіщо це робиться? Стає зрозумілим тоді, чому сталася ситуація в лютому 2014 року. Для того, щоб з нас, українців, сформувати якийсь народ, який буде вічно ненавидіти свого старшого брата — росіян. Або, нехай може це когось ображає, не старшого, але рідного брата!" - лицемірно заявив зрадник України.