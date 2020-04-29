Скандальний український ведучий, голос "антимайдана" Юрій Кот, який втік у Росію, вибухнув фейком про те, що в Україні запанував нацизм

Прокремлівськими роздумами зрадник Батьківщини поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Крім того, він заявив, що Захід нібито змушує його ненавидіти країну "старшого російського брата".

"Взагалі, хлопці. Вам вже пора реально читати Ніцше мовою оригіналу — українською мовою. Тому що, ну реально, нацизм повністю пронизує всі вертикалі нашої влади! Тому і кажуть наші російські хлопці: "Хлопці, що ви творите? У вас дійсно зараз державність на межі знищення, причому самознищення". В цьому вся проблема!" висловився неадекватний колабораціоніст.

Продовжуючи свою антиукраїнську промову, він додав, що Захід нібито намагається нав'язати Україні думку про те, що Росія — її вічний ворог, хоча насправді її слід сприймати як "старшого рідного брата". Більш того, Кіт нахабно звинуватив рідну країну у війні на Донбасі, яку ведуть путінські окупанти.

"Виходить, що нас, українців, використовують задля того, щоб ми йшли воювали, навіщось вбивали наших земляків на Донбасі, навіщось кричали і плювалися в наших братів в Росії. Навіщо це робиться? Стає зрозумілим тоді, чому сталася ситуація в лютому 2014 року. Для того, щоб з нас, українців, сформувати якийсь народ, який буде вічно ненавидіти свого старшого брата — росіян. Або, нехай може це когось ображає, не старшого, але рідного брата!" - лицемірно заявив зрадник України.