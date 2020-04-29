Скандальный украинский ведущий, голос "антимайдана" Юрий Кот, который сбежал в Россию, разразился фейком о том, что в Украине воцарился нацизм

Прокремлевскими размышлениями предатель Родины поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут", которую транслируют на телеканале Россия 1.

Кроме того, он заявил, что Запад якобы заставляет его страну ненавидеть "старшего русского брата".

"Вообще, ребята. Вам уже пора реально читать Ницше на языке оригинала — на украинском языке. Потому что, ну реально, нацизм полностью пронизывает все вертикали нашей власти! Поэтому и говорят наши русские ребята: "Ребята, что вы творите? У вас действительно сейчас государственность на грани уничтожения, причем самоуничтожения". В этом вся проблема!" — высказался неадекватный коллаборационист.

Продолжая свою антиукраинскую речь, он добавил, что Запад якобы пытается навязать Украине мысль о том, что Россия — ее вечный враг, хотя на самом деле ее следует воспринимать как "старшего родного брата". Более того, Кот нагло обвинил родную страну в войне на Донбассе, которую ведут путинские оккупанты.

"Получается, что нас, украинцев, используют ради того, чтобы мы шли воевали, зачем-то убивали наших земляков на Донбассе, зачем-то кричали и плевались в наших братьев в России. Зачем это делается? Становится понятным тогда, почему произошла ситуация в феврале 2014 года. Для того, чтобы из нас, украинцев, сформировать некий народ, который будет вечно ненавидеть своего старшего брата — россиян. Или, пускай может это кого-то оскорбляет, не старшего, но родного брата!" — лицемерно заявил предатель Украины.