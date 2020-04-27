Російський актор Василь Лановий поділився думкою щодо єдності росіян і українців

За його словами, з боку України проводиться недалекоглядна політика по відношенню до РФ. Він упевнений, що втечуть країнам не варто.



"Не тільки недалекоглядно, але й нерозумно. Я бачу у вас зараз чергове входження в штопор. Коли Радянський Союз розвалився, американці вирішили максимально докласти зусиль, щоб Україна ніколи не була з Росією", - вважає актор.

Також він зазначив, що Україна є центром єднання між трьома країнами, але США всіляко намагається це змінити.

"Україна — один з найпотужніших центрів православ'я, яке об'єднує і Росію, і Білорусь. Православ'я — головний вихователь патріотизму. Тут все просто. Америка як може підриває єднання наших народів, це чиста політика.", - переконаний актор.

Раніше ми повідомляли, що з-за своєї антиукраїнської позиції він навіть відмовився від великої ролі в історичному фільмі, який знімали у Києві. Як розповів Василь Лановий, йому не сподобалося, що в картині російських виставили агресорами.

"Я ненавиджу будь-який націоналізм, як російський, так і український. Тому, коли відчув на зйомках фільму "Богдан Хмельницький" в Києві, куди мене запрошували на головну роль, що можу стати провідником українського націоналізму, тут же негайно відмовився від зйомок. Як же я міг після цього фільму, де росіяни виглядають варварами, завойовниками, людям в очі дивитися?", - розповів він.

Нагадаємо, "Вони такі ж, як і я": скандальний Охлобистін раптово поріднився з українцями.

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