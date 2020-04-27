Российский актер Василий Лановой поделился мнением относительно единства русских и украинцев

По его словам, со стороны Украины провидится недальновидная политика по отношению к РФ. Он уверен, что удалятся странам не стоит.



"Не только недальновидно, но и глупо. Я вижу у вас сейчас очередное вхождение в штопор. Когда Советский Союз развалился, американцы решили максимально приложить усилий, чтобы Украина никогда не была с Россией", - считает актер.

Также он отметил, что Украина является центром единения между тремя странами, но США всячески пытается это изменить.

"Украина — один из мощнейших центров православия, которое объединяет и Россию, и Беларусь. Православие — главный воспитатель патриотизма. Тут все просто. Америка как может подрывает единение наших народов, это чистая политика. ", - уверен актер.

Ранее мы сообщали, что из-за своей антиукраинской позиции он даже отказался от большой роли в историческом фильме, который снимали в Киеве. Как рассказал Василий Лановой, ему не понравилось, что в картине русских выставили агрессорами.

"Я ненавижу любой национализм, как российский, так и украинский. Поэтому, когда почувствовал на съемках фильма "Богдан Хмельницкий" в Киеве, куда меня приглашали на главную роль, что могу стать проводником украинского национализма, тут же немедленно отказался от съемок. Как же я мог после этого фильма, где русские выглядят варварами, завоевателями, людям в глаза смотреть?", - рассказал он.

Напомним, "Они такие же, как и я": скандальный Охлобыстин внезапно породнился с украинцами.

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