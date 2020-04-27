Радянський і російський актор, режисер, сценарист і телеведучий Федір Бондарчук підтримав агресію влади Росії, спрямовану в бік України

Варто відзначити, що Бондарчук був українофобом ще до початку російської агресії в Україні. Зокрема, у фільмі "9 рота" (2005 рік), де Бондарчук є режисером і актором, є акти українофобії - наприклад, герой фільму має прізвисько "хохол".

В інтерв'ю одному з російських пропагандистських каналів заявив, що в Україні відбувається "свавілля і кам'яний вік".

Крім того, Федір Бондарчук опинився в числі російських діячів культури, які підтримали політику президента РФ Путіна щодо окупації частини української території російськими бойовиками і анексії українського півострова Крим.

Тоді вони підписали заяву, текст якого звучить так:

"У дні, коли вирішується доля Криму і наших співвітчизників, діячі культури Росії не можуть бути байдужими спостерігачами з холодним серцем. Наша спільна історія і спільні корені, наша культура і її духовні витоки, наші фундаментальні цінності і мова об'єднали нас назавжди. Ми хочемо, щоб спільність наших народів і наших культур мала міцне майбутнє. Ось чому ми твердо заявляємо про підтримку позиції Президента Російської Федерації по Україні і Криму".

6 квітня 20017 року стало відомо про те, що Бондарчук, спільно з "земляцтвом Росії в Одесі" надав гуманітарну допомогу українським ветеранам війни в Афганістані. За його словами, необхідно захистити бретерство.

"Ті, хто посварив наші народи, сьогодні хитро посміхаються і потирають руки. Але ми, я впевнений, знайдемо в собі сили захистити наше братство. Давайте разом зробимо перший крок до відродження наших добрих стосунків..." - пафосно заявив режисер.

Проте такий вчинок Бондарчука викликав хвилю обурення в українському сегменті Facebook. Так, відомий журналіст кримськотатарського походження Айдер Муждабаєв зазначив, що такими діями режисер "хоче брати" до українців.

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