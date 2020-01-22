Кроме того, актер рассказал, почему проголосовал за Путина на выборах

Популярный российский актер Сергей Безруков открыто заявил о поддержке президента России Владимира Путина и аннексии Крыма

Актер заявил, что у президента России огромный рейтинг и именно поэтому он отдал свой голос за него на выборах президента.

"Владимир Владимирович опережает всех во много тысяч раз", - заявил Безруков.

Кроме того он отметил, что Крым является русским, так как там живет большинство россиян.

"Я считаю, что, действительно, "Крым наш". Я считаю так, потому что поддержка там была огромной, количество не просто русскоязычного населения, а именно русских в Крыму, в процентном соотношении— огромное", - заявил актер.

Напомним, ранее мы писали, что в августе 2017-го российский актер попал в базу «Миротворца»в связи с «сознательным нарушением государственной границы Украины и участием в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма».

Кроме Безрукова аннексию Крыма поддержал и российский режиссер Федор Бондарчук.



По его словам, никто не может быть равнодушным наблюдателями такого события.

"В дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. Наша общая история и общие корни, наша культура и ее духовные истоки, наши фундаментальные ценности и язык объединили нас навсегда. Мы хотим, чтобы общность наших народов и наших культур имела прочное будущее", - заявил он.

Кроме того, он счел верной позицию РФ по Украине.

"Вот почему мы твердо заявляем о поддержке позиции Президента Российской Федерации по Украине и Крыму", - заявил он.

Напомним, Безруков представил первый клип своей рок-группы.

Как сообщала Politeka, на сьемках фильма с Безруковым умер актер.

Также Politeka писала, что Безруков перестал скрывать дочь, фанаты в восторге от нового фото.