Российский журналист и публицист Анатолий Вассерман считает, что кризис в Украине завершится после того, как страна войдет в состав России
Об этом Вассерман написал в своем блоге.
Он заявил, что сейчас в Украине, Беларуси и России большинство населения - это русскоязычные граждане. За долгие годы Беларусь нашла способ, чтобы обеспечить себе состоятельность без ущерба для людей, а Украина после независимости даже не искала такие способы.
«Проект Украина давно пора закрывать. По-хорошему, его даже не нужно было открывать, но чем быстрее он сейчас закроется, тем лучше будет для всех, в первую очередь, для украинцев. Вместо Украины появятся Юго-Западный федеральный округ, Новороссийский Федеративный округ в России», - пишет Вассерман.
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Также он подчеркнул, что Украина успокоится только в составе России, но пока ещё не понятно, в каком формате, и это придется дорабатывать после присоединения.
Кроме того, российский актер Валентин Гафт обвинил украинскую власть в том, что она убивает своих граждан на востоке страны.
Об этом актер заявил в одном из российских интервью.
Он отметил, что видит ситуацию в Украине на самом деле, и российские СМИ и власти говорят правду.
"Я люблю свою страну, верю России и ее правителю. Верю! Вижу, что происходит, и не обманываюсь", - сказал актер.
Также он считает, что на российском телевидении говорят правду.
"Что вы убиваете своих же. И никуда от этого не деться: Украина убивает своих же!", - заявил артист.
Кроме того, актер заявил, что считает Крым российским и при этом не понимает, из-за чего идет война на востоке Украины.
"Те войска или эти – не важно: происходит истребление невинных людей. Ни один конфликт этого не стоит. Это кровавая рана на руках человечества. Это безобразие. Из-за чего? Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее черт-те сколько боролись, пролили кровь", - резюмировал он.
Напомним, что тяжело больной Валентин Гафт напугал своей внешностью.
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