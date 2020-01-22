Российский журналист и публицист Анатолий Вассерман считает, что кризис в Украине завершится после того, как страна войдет в состав России

Об этом Вассерман написал в своем блоге.

Он заявил, что сейчас в Украине, Беларуси и России большинство населения - это русскоязычные граждане. За долгие годы Беларусь нашла способ, чтобы обеспечить себе состоятельность без ущерба для людей, а Украина после независимости даже не искала такие способы.

«Проект Украина давно пора закрывать. По-хорошему, его даже не нужно было открывать, но чем быстрее он сейчас закроется, тем лучше будет для всех, в первую очередь, для украинцев. Вместо Украины появятся Юго-Западный федеральный округ, Новороссийский Федеративный округ в России», - пишет Вассерман.

Также он подчеркнул, что Украина успокоится только в составе России, но пока ещё не понятно, в каком формате, и это придется дорабатывать после присоединения.

Кроме того, российский актер Валентин Гафт обвинил украинскую власть в том, что она убивает своих граждан на востоке страны.



Об этом актер заявил в одном из российских интервью.

Он отметил, что видит ситуацию в Украине на самом деле, и российские СМИ и власти говорят правду.

"Я люблю свою страну, верю России и ее правителю. Верю! Вижу, что происходит, и не обманываюсь", - сказал актер.

Также он считает, что на российском телевидении говорят правду.

"Что вы убиваете своих же. И никуда от этого не деться: Украина убивает своих же!", - заявил артист.

Кроме того, актер заявил, что считает Крым российским и при этом не понимает, из-за чего идет война на востоке Украины.

"Те войска или эти – не важно: происходит истребление невинных людей. Ни один конфликт этого не стоит. Это кровавая рана на руках человечества. Это безобразие. Из-за чего? Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее черт-те сколько боролись, пролили кровь", - резюмировал он.

Напомним, что тяжело больной Валентин Гафт напугал своей внешностью.

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