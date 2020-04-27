Советский и российский актер, режиссер, сценарист и телеведущий Федор Бондарчук поддержал агрессию власти России, направленную в сторону Украины

Стоит отметить, что Бондарчук был украинофобом еще до начала российской агрессии в Украине. В частности, в фильме "9 рота" (2005 год), где Бондарчук является режиссером и актером, есть акты украинофобии - например, герой фильма имеет прозвище "хохол".

В интервью одному из российских пропагандистских каналов заявил, что в Украине происходит "произвол и каменный век".

Кроме того, Федор Бондарчук оказался в числе российских деятелей культуры, которые поддержали политику президента РФ Путина относительно оккупации части украинской территории российскими боевиками и аннексии украинского полуострова Крым.

Тогда они подписали заявление, текст которого звучит так:

"В дни, когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. Наша общая история и общие корни, наша культура и ее духовные истоки, наши фундаментальные ценности и язык объединили нас навсегда. Мы хотим, чтобы общность наших народов и наших культур имела прочное будущее. Вот почему мы твердо заявляем о поддержке позиции Президента Российской Федерации по Украине и Крыму".

6 апреля 20017 года стало известно о том, что Бондарчук, совместно с "землячеством России в Одессе" оказал гуманитарную помощь украинским ветеранам войны в Афганистане. По его словам необходимо защитить бретерство.

"Те, кто рассорил наши народы, сегодня хитро улыбаются и потирают руки. Но мы, я уверен, найдем в себе силы защитить наше братство. Давайте вместе сделаем первый шаг к возрождению наших добрых отношений..." - пафосно заявил режиссер.

Однако такой поступок Бондарчука вызвал волну негодования в украинском сегменте Facebook. Так, известный журналист крымскотатарского происхождения Айдер Муждабаев отметил, что такими действиями режиссер "хочет в братья" к украинцам.

Напомним, что Гафт оправдал оккупацию Украины, похвалив Путина: "Был отдан вам несправедливо".

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