Пропагандист Володимир Соловйов розповів, як автономія Донбасу допоможе Росії захопити всю Україну

Як повідомляє Politeka.net, він розкрив плани агресора, коментуючи підписання «формули Штайнмайера».

Російський телеведучий впевнений, що РФ швидко скористається ситуацією. За його словами, "проект "Новоросія" не закінчився, а тільки починається". Для його реалізації Росія вимагає виконання «формули Штайнмайера», адже так можна розвалити Україну.

Пропагандист вважає, що отримавши особливий статус, Донецька і Луганська області стануть прикладом для інших регіонів, де тут же активізуються сепаратисти. Соловйов відкрито заявив, що Росія не буде стояти осторонь, а спробує захопити території, що відкололися.

«Вони почнуть голосувати, вони згадають свою історію, вони побачать, що вийшло... Очистять Україну від фашистської нечисті… Піднімуть голову Харків, Одеса, Дніпро… В найкоротший термін не Луганськ і Донецьк будуть нашими, а вся Україна. І без єдиного пострілу. За рахунок дипломатії і партизанських загонів», — оголосив рупор Кремля.

Раніше Володимир Соловйов в ефірі своєї авторської програми заявив, що Україна нібито не є частиною Європи. Такі слова прозвучали під час дискусії з українським громадським діячем Вадимом Трюханом, який зазначив, що Україна чітко визначила для себе шлях руху в європейське суспільство.