Знаменитий музикант і лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич нагадав Росії свій "Крим"

Так Макаревич зазначив, що Росія окупувала Крим, що суперечить будь-яким міжнародним правилам і законам, хоча, коли у Москви виникали аналогічні ситуації з різними регіонами РФ, то Кремль діяв жорстко.

Про це в ефірі Ехо Москви заявив музикант Андрій Макаревич, додавши, що відчував би себе в аннексированном Криму незатишно.

"З іншої держави у тебе тут з'являються "зелені чоловічки" і проводять референдум. Ну що це таке?.. Тут навіть не подвійні, а десятерні стандарти. Ми дуже добре знаємо, чим закінчувалися такі наміри населення деяких частин нашої країни, скажімо, стати незалежними", - зазначив артист.

Крім того, він також нагадав Російської Федерації про Чечню і в її діях там, а також дав урок історії.

"Чечня. І не тільки Чечня, були й інші обставини. Отже, так можна, а так не можна? Тут треба триматися домовленостей, тому що єдине, що тримає мир, – це ось ці залишилися домовленості між країнами. Якщо є межі, давайте їх поважати, а не відривати один в одного шматочки", – зазначив музикант.

Також раніше повідомлялось, що Макаревич прокоментував хвилю критики, з якою росіяни обрушилися на новий серіал «Зулейха відкриває очі», знятого за мотивами однойменного роману татарської письменниці. У РФ багато лають серіал, за те, що в ньому нібито «перебрехали» сюжет книги. Однак, Макаревич звернув увагу на те, що в Росії в принципі не люблять читати книги, віддаючи перевагу телебаченню.

Нагадаємо, Макаревич поскаржився на життя в Росії: "Мене дратує, що...".

Як повідомляла Politeka, Макаревич дорікнув Росії за крадіжку Криму в України: "Можна було знайти інші шляхи".

Також Politeka писала, що Макаревич розповів, як росіяни могли отримати Крим без заперечення України.