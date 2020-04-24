Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич поделился, каким ударом для него стала подлость России по отношению к Украине
Об этом он рассказал в интервью изданию «Собеседник».
«У меня было огорчение от того, что происходит какая-то очень большая ошибка государственного масштаба. Но я понимал, что никак не мог повлиять на это. То есть все, что мог, я делал, но это было, так сказать, как слону дробина», – ответил он на вопрос журналиста об аннексии Крыма и событиях 2014 года на Донбассе.
По словам музыканта, сейчас его настроения изменились. Он понял, что не может кардинально повлиять на расстановку сил, потому решил заниматься своим делом.
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«Если человек с плохим настроением выходит на сцену, то лучше бы ему не выходить вовсе. И потом, ну послушайте, жить в смятении – это вообще непродуктивная затея. От этого же ничего не изменится! Только ты сам проживешь хуже. Надо заниматься своим делом и стараться его делать хорошо», – пояснил он.
Ранее Макаревич прокомментировал волну критики, с которой россияне обрушились на новый сериал «Зулейха открывает глаза», снятого по мотивам одноименного романа татарский писательницы. В РФ многие ругают сериал, за то, что в нем якобы «переврали» сюжет книги. Однако, Макаревич обратил внимание на то, что в России в принципе не любят читать книги, отдавая предпочтение телевидению.
«Что такое? Книжка про одно, фильм про другое? Да нет. Книжка хорошая, фильм плохой? Тоже нет», - заметил музыкант.
Он подчеркнул, что население России разделилось на два разных «биологических вида», один из которых воспринимает только телевизор. По словам Макаревича, именно для того самого второго «вида» и стараются российские пропагандисты.
Напомним, Макаревич пожаловался на жизнь в России: "Меня раздражает, что...".
Как сообщала Politeka, Макаревич упрекнул Россию за воровство Крыма у Украины: "Можно было найти другие пути".
Также Politeka писала, что Макаревич рассказал, как россияне могли получить Крым без возражения Украины.