Знаменитый музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич напомнил России свой "Крым"

Так Макаревич отметил, что Россия оккупировала Крым, противоречит любым международным правилам и законам, хотя, когда у Москвы возникали аналогичные ситуации с разными регионами РФ, то Кремль действовал жестко.

Об этом в эфире Эха Москвы заявил музыкант Андрей Макаревич, добавив, что чувствовал бы себя в аннексированном Крыму неуютно.

"Из другого государства у тебя тут появляются "зеленые человечки" и проводят референдум. Ну что это такое?.. Здесь даже не двойные, а десятерные стандарты. Мы очень хорошо знаем, чем кончались такие поползновения населения некоторых частей нашей страны, скажем, стать независимыми", - отметил артист.

Кроме того, он также напомнил Российской Федерации о Чечне и ее действиях там, а также преподал урок истории.

"Чечня. И не только Чечня, были и другие обстоятельства. Значит, так можно, а так нельзя? Тут надо держаться договоренностей, потому что единственное, что сейчас держит мир, – это вот эти оставшиеся договоренности между странами. Если есть границы, давайте их уважать, а не оттяпывать друг у друга кусочки", – отметил музыкант.

Также ранее сообщалось, что Макаревич прокомментировал волну критики, с которой россияне обрушились на новый сериал «Зулейха открывает глаза», снятого по мотивам одноименного романа татарский писательницы. В РФ многие ругают сериал, за то, что в нем якобы «переврали» сюжет книги. Однако, Макаревич обратил внимание на то, что в России в принципе не любят читать книги, отдавая предпочтение телевидению.