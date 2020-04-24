Російський пропагандист Володимир Соловйов розкритикував президента Володимира Зеленського і передбачив Україні нові конфлікти

Як повідомляє Politeka.net він вибухнув маячнею про долю українців під час авторської програми «Вечір з Володимиром Соловйовим».

Скандальний телеведучий звернув увагу, що команда Володимира Зеленського почала боротьбу з контрабандою, як Росія в 90-х роках. На його думку, це згубно відіб'ється на добробуті українців. Більше того, дії президента і його наближених можуть розв'язати нову війну, а потім зняти з себе відповідальність.

"Команда Зеленського зараз довела до зубожіння ряд областей, забравши у них контрабанду. А там серйозні люди з серйозною зброєю, які можуть запитати: „А навіщо нам така Україна?“. І тоді доведеться забути про Донбасі і регулювати більш серйозні конфлікти... У вас інші війни на території", повідомив Володимир Соловйов в ефірі.

Раніше Володимир Соловйов неодноразово робив різкі висловлювання на адресу України на своїй програмі. В одному з випусків він заявив, що змістити кордону невизнаних республік «Л/ДНР» від Києва до Придністров'я. За словами пропагандиста з-за цього в Україні почнеться Третя світова війна. Крім того, він додав, що в Україні може повторитися грузинський і сирійський сценарії.