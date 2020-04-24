Российский пропагандист Владимир Соловьев раскритиковал президента Владимира Зеленского и предсказал Украине новые конфликты
Как сообщает Politeka.net, он разразился бредом о судьбе украинцев во время авторской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Скандальный телеведущий обратил внимание, что команда Владимира Зеленского начала борьбу с контрабандой, как Россия в 90-х годах. По его мнению, это пагубно отразится на благосостоянии украинцев. Более того, действия президента и его приближенных могут развязать новую войну, а затем снять с себя ответственность.
"Команда Зеленского сейчас довела до обнищания ряд областей, забрав у них контрабанду. А там серьезные люди с серьезным оружием, которые могут спросить: „А зачем нам такая Украина?“. И тогда придется забыть о Донбассе и регулировать более серьезные конфликты... У вас другие войны будут на территории", — сообщил Владимир Соловьев в эфире.
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Ранее Владимир Соловьев неоднократно делал резкие высказывания в адрес Украины на своей программе. В одном из выпусков он заявил, что сместить границы непризнанных республик «Л/ДНР» от Киева до Приднестровья. По словам пропагандиста из-за этого в Украине начнется Третья мировая война. Кроме того, он добавил, что в Украине может повториться грузинский и сирийский сценарии.