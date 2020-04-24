На стінах головного храму Збройних сил Росії в підмосковній Кубинці вирішили закарбувати російського президента Володимира Путіна та його свиту

Фотографії майбутньої мозаїки, яка прикрасить стіни храму, опублікувало видання «МБХ-Медіа» у своєму Twitter.

На одному з фото можна побачити обличчя глави РФ Володимира Путіна, міністра оборони Сергія Шойгу, голови ради федерації Валентини Матвієнко, голови Держдуми В'ячеслава Володіна, секретаря Радбезу Миколи Патрушева і директора ФСБ Олександра Бортнікова.

Крім того, вітражі храму прикрасили зображенням ордена Великої Вітчизняної війни з перехрещеними серпом і молотом на тлі червоної зірки. Також з'явилася інформація, що споруду прикрасять фотографіями батька Володимира Путіна.

Коментарі під цією новиною – відповідні.

«Вони ї**нулися там остаточно», «Я в цей музей ідіотизму ще буду німців на екскурсії водити. Коли все скінчиться», «П**дець, це єдине слово, яке може охарактеризувати дану ситуацію», «Так там й ікони треба х**рити виключно з зображенням путєна, і сценами з його життя - в батискафі, з журавлями, на коні», «Для сцени страшного суду, напевно», «Ну, то не храм - це капище якесь», «Вирішили, що можуть купити місце у раю? Про душі задумалися. Це після довгих років бісовщини», «Не вистачає симоньян з бобром у пащі», «Потім зруйнують. Завжди так було. Раніше не розумів, зараз розумію, чому», – пишуть користувачі.

За словами глави МО РФ Сергія Шойгу, будівництво головного храму Збройних сил в Підмосков'ї, який увійде в десятку найбільших православних храмів світу, ведеться виключно за рахунок добровільних пожертвувань. Центральну ікону головного храму російських збройних сил створюють на особисті кошти Володимира Путіна.

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