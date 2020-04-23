Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов пригрозив Україні

Скандальний пропагандист заявив, що якби він брав участь у переговорах з Донбасу, то застосовував до представників української сторони середньовічні тортури.

Таку загрозу він озвучив під час розмови з ще одним російським пропагандистом, політологом Дмитром Куліковим в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Їх розмова почалася з питання Кулікова про те, чи зміг би Соловйов вести дипломатичний діалог з офіційним Києвом.

"Так, легко, я можу з будь-якими. Кляп, батіг, іспанський чобіт", — їдко відповів йому "рупор Кремля".

Підігруючи співрозмовнику, пропагандист розсміявся і назвав його загрозливу пропозицію "методом переговорів імені Соловйова", яка не вимагає оскарження. Ведучий, у свою чергу, додав, що нібито просто слідує традиціям інквізиції.

Також раніше повідомлялося, що пропагандист Соловйов оскандалився безграмотною заявою про те, що Україна нібито не є частиною Європи.

Крім того, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що Російська Федерація нібито може піти на масштабне збройне вторгнення.

Свою загрозливу промову головний блазень Кремля прикрасив пафосними оборотами про грозного російського ведмедя, який наводить страх на весь світ.