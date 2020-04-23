Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил Украине

Скандальный пропагандист заявил, что если бы он принимал участие в переговорах по Донбассу, то применял бы к представителям украинской стороны средневековые пытки.

Такую угрозу он озвучил во время разговора с еще одним российским пропагандистом, политологом Дмитрием Куликовым в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

Их разговор начался с вопроса Куликова о том, смог ли бы Соловьев вести дипломатический диалог с официальным Киевом.

"Да, легко, я могу с любыми. Кляп, плетка, испанский сапог", — едко ответил ему "рупор Кремля".

Подыгрывая собеседнику, пропагандист рассмеялся и назвал его угрожающее предложение "методой переговоров имени Соловьева", которая не требует обжалования. Ведущий, в свою очередь, добавил, что якобы просто следует традициям инквизиции.

Также ранее сообщалось, что пропагандист Соловьев оскандалился безграмотным заявлением о том, что Украина якобы не является частью Европы.

Кроме того, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что Российская Федерация якобы может пойти на масштабное вооруженное вторжение.

Свою угрожающую речь главный шут Кремля приукрасил пафосными оборотами о грозном русском медведе, который наводит страх на весь мир.