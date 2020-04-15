Відомий музичний критик Сергій Сосєдов закликав весь російський шоу-бізнес оголосити Україні бойкот

Як повідомляє Politeka.net з такою заявою колишня зірка шоу "X-фактор" виступив в російських ЗМІ.

Сергій Сосєдов стверджує, що мав велику популярність в ті роки, коли працював на українському телебачення. На його думку, з тих пір країна сильно змінилася. Музичний критик впевнений - його заборонили в Україні саме через популярність і російське походження.

«Україна зараз – хвора країна. Я на Україні теж заборонений, тому що у мене там був великий успіх. А москаль, на думку СБУ, не повинен мати величезного успіху. Тому мене прибрали з шоу", - заявив Сергій Сосєдов.

Критик закликав російських знаменитостей утриматися від поїздок і не давати концерти українцям:

"Зважаючи на ситуацію, наші артисти не повинні їхати на Україну, я б їм радив самим для себе поставити заборону на це".

Варто зазначити, що Сергій Сосєдов неодноразово висловлював антиукраїнську позицію. Так на пропагандистському телеканалі “НТВ” він нещодавно заявив, що в Україні нібито немає незалежності.

"Справа в тому, що Україна поводить себе так, як їй не дозволено поводитися, відмовляється від артистів, не пускає того, іншого, третього, п'ятого, десятого, тому що їй так дозволяє, бачите, Європа. Хто там за ним стоїть. Тому що маленька країна, в якій немає ніякої незалежності, в якій погана економіка, в якій немає нічого, що повністю залежна від Росії, світу, вона не може сама робити такі рухи", - повідомив Сергій Сосєдов в ефірі.

Нагадаємо, Сосєдов вибухнув маячнею про Україну.

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