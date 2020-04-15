Известный музыкальный критик Сергей Соседов призвал весь российский шоу-бизнес объявить Украине бойкот

Как сообщает Politeka.net, с таким заявлением бывшая звезда шоу "X-фактор" выступил в российских СМИ.

Сергей Соседов утверждает, что имел большую популярность в те годы, когда работал на украинском телевидение. По его мнению, с тех пор страна сильно изменилась. Музыкальный критик уверен - его запретили в Украине именно из-за популярности и российского происхождения.

«Украина сейчас – больная страна. Я на Украине тоже запрещен, потому что у меня там был большой успех. А москаль, по мнению СБУ, не должен иметь огромного успеха. Поэтому меня убрали из шоу", - заявил Сергей Соседов.

Критик призвал российских знаменитостей воздержаться от поездок и не давать концерты украинцам:

"Ввиду сложившейся ситуации наши артисты не должны ехать на Украину, я бы им советовал самим для себя поставить запрет на это".

Стоит отметить, что Сергей Соседов неоднократно выражал антиукраинскую позицию. Так на пропагандистском телеканале “НТВ” он недавно заявил, что в Украине, якобы, нет независимости.

"Дело в том, что Украина ведет себя так, как ей не позволено себя вести, отказывается от артистов, не пускает того, другого, третьего, пятого, десятого, потому что ей так позволяет, видите ли, Европа. Кто там за ним стоит. Потому что маленькая страна, в которой нет никакой независимости, в которой плохая экономика, в которой нет ничего, которая полностью зависима от России, мира, она не может сама делать такие телодвижения", - сообщил Сергей Соседов в эфире.

Напомним, Соседов взорвался бредом об Украине.

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