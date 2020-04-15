Відомий російський актор Василь Лановий вибухнув новою маячнею про єдність росіян і українців

Як повідомляє Politeka.net, артист театру і кіно заявив російським журналістам, що його і дружину позбавили батьківщини ще під час перебудови. Тому він свого часу відмовився від головної ролі в українському фільмі.

"Я сам за національністю українець, народився і живу в Москві. Коріння і тут, і там, як і рідні в Росії і на Україні. Як накажете відчувати себе в цьому житті сьогодні при цьому штучному зведенні кордонів, і між ким? Братами по крові, споконвіку жили поруч, перемешавшимися родинними зв'язками, кровними зв'язками", - заявив Василь Лановий.

Він додав, що у його дружини, Ірини Купченко, теж українське походження. Зараз пара відчуває себе обдуреною з-за того, що Україна стала незалежною від Росії. Нібито, українцям і росіянам було б краще жити в одній державі.

На самому початку перебудови у нас з нею бували цілі політичні баталії. Тоді я дуже скоро зрозумів, куди хилять новоспечені демократи, вирішили поділити величезну країну на окремі "князівства", а вона думала, що красиві гасла про капіталістичному процвітання - це правда. Тільки коли Ірина, як і я, позбулася своєї батьківщини і перетворилася на Україні в іноземку, тут-то і зрозуміла, що її жорстоко обдурили, як обдурили весь народ, не запитавши у нього, як він бажає жити, в якій країні - разом чи окремо", - зазначив актор.

З-за своєї антиукраїнської позиції він навіть відмовився від великої ролі у фільмі. Як розповів Василь Лановий, йому не сподобалося, як в картині показали росіян:

"Я ненавиджу будь-який націоналізм, як російський, так і український. Тому, коли відчув на зйомках фільму "Богдан Хмельницький" в Києві, куди мене запрошували на головну роль, що можу стати провідником українського націоналізму, тут же негайно відмовився від зйомок. Як же я міг після цього фільму, де росіяни виглядають варварами, завойовниками, людям в очі дивитися?".

Нагадаємо, "Вони такі ж, як і я": скандальний Охлобистін раптово поріднився з українцями.

Як повідомляла Politeka, Джигарханян осоромив Путіна за агресію проти України: "Один дурень кинув...".

Також Politeka писала, що російський актор запропонував стерти кордони між Україною і РФ: "Головне, щоб вистачило...".