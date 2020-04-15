Известный российский актер Василий Лановой разразился новым бредом о единстве русских и украинцев

Как сообщает Politeka.net, артист театра и кино заявил российским журналистам, что его и жену лишили родины еще во время перестройки. Поэтому он в свое время отказался от главной роли в украинском фильме.

"Я сам по национальности украинец, родился и живу в Москве. Корни и здесь, и там, как и родные в России и на Украине. Как прикажете себя ощущать в этой жизни сегодня при этом искусственном возведении границ, и между кем? Братьями по крови, испокон веков жившими рядом, перемешавшимися родственными связями, кровными отношениями", - заявил Василий Лановой.

Он добавил, что у его супруги, Ирины Купченко, тоже украинское происхождение. Сейчас пара чувствует себя обманутой из-за того, что Украина стала независимой от России. Якобы, украинцам и россиянам было бы лучше жить в одном государстве.

"В самом начале перестройки у нас с ней бывали целые политические баталии. Тогда я очень скоро понял, куда клонят новоиспеченные демократы, решившие поделить огромную страну на отдельные "княжества", а она думала, что красивые лозунги о капиталистическом процветании - это правда", - отметил Василий Лановой. - "Только когда Ирина, как и я, лишилась своей родины и превратилась на Украине в иностранку, тут-то и поняла, что ее жестоко обманули, как обманули весь народ, не спросив у него, как он желает жить, в какой стране - вместе или раздельно".

Из-за своей антиукраинской позиции он даже отказался от большой роли в историческом фильме, который снимали в Киеве. Как рассказал Василий Лановой, ему не понравилось, что в картине русских выставили агрессорами.

"Я ненавижу любой национализм, как российский, так и украинский. Поэтому, когда почувствовал на съемках фильма "Богдан Хмельницкий" в Киеве, куда меня приглашали на главную роль, что могу стать проводником украинского национализма, тут же немедленно отказался от съемок. Как же я мог после этого фильма, где русские выглядят варварами, завоевателями, людям в глаза смотреть?", - рассказал Василий Лановой журналистам.

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