Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов виступив із цинічною заявою про Україну

Так, він заявив, що мир в Україні нібито настане тільки тоді, коли це буде необхідно країні-агресора.

Таку заяву головний блазень Кремля озвучив в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Зокрема, Соловйов збрехав про те, що російських окупантів немає на українській території, і загрозливо натякнув, що рано чи пізно це "набридне" Росії, і вона почне повномасштабну війну проти чужої держави.

Погрозами він посипав після того, як український гість в студії, політолог Василь Вакаров, заявив, що доля вирішення конфлікту на Донбасі знаходиться виключно в руках російського президента Володимира Путіна. За його словами, він запросто міг би поїхати до Мінська для переговорів з главою української держави і завершити війну в одну мить.

Однак Соловйов відповів на цю пропозицію з прямою загрозою агресії проти України.

"Давайте я вам поясню простіше. Просто коли нам набридне, ви отримаєте мир. Дуже просто! І цей мир, ось як в Грузії - мир настав", - з усмішкою сказав пропагандист.

Нагадаємо, що Соловйов "знайшов" пряму спадкоємицю Київської Русі