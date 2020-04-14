Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выступил с циничным заявлением об Украине

Так, он заявил, что мир в Украине якобы наступит только тогда, когда это будет необходимо стране-агрессору.

Такое заявление главный шут Кремля озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

В частности, Соловьев солгал о том, что российских оккупантов нет на украинской территории, и угрожающе намекнул, что рано или поздно это "надоест" России, и она начнет полномасштабную войну против чужого государства.

Угрозами он посыпал после того, как украинский гость в студии, политолог Василий Вакаров, заявил, что судьба решения конфликта на Донбассе находится исключительно в руках российского президента Владимира Путина. По его словам, он запросто мог бы поехать в Минск для переговоров с главой украинского государства и завершить войну в один миг.

Однако Соловьев ответил на это предложение колкостью с прямой угрозой агрессии против Украины.

"Давайте я вам объясню проще. Просто когда нам надоест, вы получите мир. Очень просто! И этот мир, вот как в Грузии - мир наступил", - с ухмылкой сказал пропагандист.