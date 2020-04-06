Росіянин Дмитро Пєвцов висловився про роботу СБУ, після того, як актора внесли в базу "Миротоворец"
За його словами, у відомстві працюють "хворі люди", яких треба пожаліти.
"Вони там неадекватні або з похмілля все життя, сбушники, хворі люди. Пошкодувати тільки їх можна. Припущення одне: вони там випивають-закушують весь час, випити закінчилося — в телевізор уткнулися: "О, дивись, а давай цього позбавимо!" Інших причин, нормальних, там немає. То професіоналів не залишилося зовсім, то зовсім біси там ходять по коридорах, ні здорового глузду, ні системи вже немає", — сказав Пєвцов.
Раніше ми писали, що російський актор українського походження Леонід Барац назвав українців і росіян абсолютними братами
Про це актор розповів в інтерв'ю російському телеканалу, зазначивши, що ворожнеча – лише поверхнева.
"В глибині… на поверхні все це ― ой, зараз ми вас задушимо, російські козли. А в глибині ми, загалом, абсолютно брати і сестри. Ось", - сказав Барац.
У той же час, комік зазначив, що в Одесі його зустрічають відмінно і приїжджати він туди любить.
"Я був абсолютно за Майдан, але, як виявилося, розумні люди враховували всі ввідні і все, що, значить, відбувається і в нашій країні, і як наша країна до цього поставиться, і всередині України, і що там, значить, у результаті станеться.
В результаті сталося різне, як ти розумієш, і зараз я виходжу на слизький лід. Про Росію, як не дивно, я можу говорити зараз більше, ніж про Україну, тому що просто я боюся зараз ось вимовляти якісь слова, тому що мені хочеться їздити в Одесу", - уклав Барац.
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