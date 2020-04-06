Росіянин Дмитро Пєвцов висловився про роботу СБУ, після того, як актора внесли в базу "Миротоворец"

За його словами, у відомстві працюють "хворі люди", яких треба пожаліти.

"Вони там неадекватні або з похмілля все життя, сбушники, хворі люди. Пошкодувати тільки їх можна. Припущення одне: вони там випивають-закушують весь час, випити закінчилося — в телевізор уткнулися: "О, дивись, а давай цього позбавимо!" Інших причин, нормальних, там немає. То професіоналів не залишилося зовсім, то зовсім біси там ходять по коридорах, ні здорового глузду, ні системи вже немає", — сказав Пєвцов.

Раніше ми писали, що російський актор українського походження Леонід Барац назвав українців і росіян абсолютними братами

Про це актор розповів в інтерв'ю російському телеканалу, зазначивши, що ворожнеча – лише поверхнева.

"В глибині… на поверхні все це ― ой, зараз ми вас задушимо, російські козли. А в глибині ми, загалом, абсолютно брати і сестри. Ось", - сказав Барац.

У той же час, комік зазначив, що в Одесі його зустрічають відмінно і приїжджати він туди любить.