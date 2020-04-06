Россиянин Дмитрий Певцов высказался о работе СБУ, после того, как актера внесли в базу "Миротоворец"

По его словам, в ведомстве работают "больные люди", которых нужно пожалеть.

"Они там неадекватные либо с похмелья всю жизнь, сбушники, больные люди. Пожалеть только их можно. Предположение одно: они там выпивают-закусывают все время, выпить закончилось — в телевизор уткнулись: "О, смотри, а давай этого лишим!" Других причин, нормальных, там нет. То ли профессионалов не осталось совсем, то ли совсем бесы там ходят по коридорам, ни здравого смысла, ни системы уже нет", — сказал Певцов.

Ранее мы писали, что российский актер украинского происхождения Леонид Барац назвал украинцев и россиян абсолютными братьями

Об этом актер рассказал в интервью российскому телеканалу, отметив, что вражда – лишь поверхностна.

"В глубине… Вот на поверхности всё это ― ой, сейчас мы вас задушим, русские козлы. А в глубине мы, в общем, абсолютно братья и сестры. Вот", - сказал Барац.

В то же время, комик отметил, что в Одессе его встречают отлично и приезжать он туда любит.