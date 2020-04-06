Скандальный российский актер Иван Охлобыстин надеется, что РФ введет свои войска в Украину

Такое заявление он сделал в одном из интервью.



По его слова, на такой шаг нужно пойти из-за того, что на Донбассе "славяне рубят славян".

"Надеюсь, что введут (войска в Украину - ред.). Я не вижу никакого цивилизованного выхода. Это же ужас, что происходит. Славяне рубят славян. Это тот Гордиев узел, который нужно разрубить раз. Взяв на себя ответственность. Всем же понятно, что Америка от нас не отстанет. Война будет. Никуда ты не денешься, ведь мы ей невыгодны. Неожиданно вдруг выздоровели. А это им не нравится ", - уверяет скандальный актер.

Кроме того, он считает, чем быстрее Россия введет в Украину войска, "тем меньше погибнет украинцев".





"Ведь если этого не будет, то начнутся волнения и у нас. Будут напуганы олигархи. Покатится кровавый вал репрессий. У вас же тоже быстро, как понимаю, выборы. Значит, больше будет арестованных по разным экономическим статьям. Есть общие государственные закономерности. Лес рубят - щепки летят ", - заявил он.

Ранее, он заявил, что не против отправиться в "ДНР" и воевать на их стороне. Он утверждает, что взял бы с собой и семью, но вспомнил, что имеет священный сан.

"В силу того, что у меня священный сан, я убивать не могу, но я бы мог помогать по административно-хозяйственной части или ещё что-то делать. Могу, например, поддерживать солдат, подавать пулемётные ленты…", - заявил актер.

По его словам, Украина – это «отсталая, нищая, инфицированная идиотской ересью своего мифического величия» страна, которая не нужна ЕС.

Напомним, обезумевший Охлобыстин дерзко высказался об украинцах.

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