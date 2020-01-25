Стало відомо, які новації підготували для українських пенсіонерів
Подробиці розкрила нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова, передає Знай.
За її словами, зараз у профільному комітеті Парламенту з питань соціальної політики розробляють нову пенсійну програму.
Третьякова підкреслила, що у разі затвердження нової програми українці будуть отримувати відразу по дві пенсії.
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Таким чином, у Верховній Раді хочуть надати українцям можливість самостійно відкладати собі на пенсію. При чому, яку саме суму відкладати, буде вирішувати сам співробітник.
А роботодавцю, у разі затвердження нової програми, доведеться платити ту ж суму плюс 1% від зарплати працівника.
Пенсійна програма впроваджується у рамках виконання зобов'язань перед міжнародними інституціями з метою збільшити коефіцієнт заміщення (частина прибутку, яка залишається у працівника після його виходу на пенсію) до 40%. Зараз він в середньому по Україні складає 20%, а для людей у віці 70-80 років може становити навіть 10-15%.
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Про підготовку реформи пенсійної системи розповіла голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова. Вона заявила, що в стінах Верховної Ради вже обговорюють це питання.
Нардеп розповіла, що в Україні планують провести індексацію пенсій у березні цього року. Крім того, вона повідомила про підготовку запуску «другий пенсії». У той же час, Третьякова підкреслила, що підвищення пенсійного віку практично неминуче.
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