Теперь все зависит от парламентариев

Стало известно, какие нововведения уготовили для украинских пенсионеров

Подробности раскрыла нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, передает Знай.

По ее словам, сейчас в профильном комитете Парламента по вопросам социальной политики разрабатывают новую пенсионную программу.

Третьякова подчеркнула, что в случае утверждения новой программы украинцы будут получать сразу по две пенсии.

Таким образом, в Верховной Раде хотят предоставить украинцам возможность самостоятельно откладывать себе на пенсию. При чем, какую именно сумму откладывать, будет решать сам сотрудник.

А работодателю, в случае утверждения новой программы, придется платить ту же сумму плюс 1% от зарплаты работника.

Пенсионная программа внедряется в рамках исполнения обязательств перед международными институтами с целью увеличить коэффициент замещения (часть дохода, которая остается у работника после его выхода на пенсию) до 40%. Сейчас он в среднем по Украине составляет 20%, а для людей в возрасте 70-80 лет может составлять даже 10-15%.

Также мы рассказывали о том, что у Владимира Зеленского проговорились о повышении пенсионного возраста в Украине.

О подготовке реформы пенсионной системы рассказала глава парламентского комитета по соцполитике Галина Третьякова. Она заявила, что в стенах Верховной Рады уже обсуждают этот вопрос.

Нардеп рассказала, что в Украине планируют провести индексацию пенсий в марте этого года. Кроме того, она сообщила о подготовке запуска «второй пенсии». В то же время, Третьякова подчеркнула, что повышение пенсионного возраста практически неизбежно.

Напомним, пенсионерам уменьшат размер выплат.

Как сообщала Politeka, украинки будут по-новому выходить на пенсию: когда заработает и кому повезет.

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