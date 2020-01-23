Украинцы могут потерять часть выплат из-за ошибки в трудовой книжке

Эту информацию подтвердила замглавы департамента пенсионного обеспечения ПФУ Галина Мастюгина, передает Politeka.net.

Как известно, с каждым годом будет увеличиваться количество трудового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Поэтому некоторые граждане рискуют потерять часть выплат из-за ошибок в трудовых книжках.

Но ситуацию можно исправить, если будут внесены некоторые изменения в трудовые книжки.

Так, в ходе проведения телефонной линии киевский пенсионер обратился на прямую линию ПФУ со своей проблемой по зачислению стажа.

По его словам, при назначении выплаты от государства ему не засчитали два года стажа, когда он работал на совместном украинско-словацком предприятии в 1993—1994 годах, потому, что в трудовой книжке была допущена грубая ошибка.

Эту ошибку мужчина заметил через два дня, ее сразу исправили, поставили две печати, сделали надпись «Исправленному верить», но в ПФУ утверждают, что этого недостаточно и нужно еще свидетельство двух человек, которые подтвердили бы факт его работы на этой фирме.

«Получается, что работал, платил налоги, а подтвердить это не могу. Что мне делать?», — задался вопросом пенсионер, поскольку компания была маленькая, а его коллеги переехали или уже умерли.

Галина Мастюгина взяла у пенсионера данные и предположила, что ПФУ может принять во внимание спорные исправления, которые будут учтены в стаж.

«Если же исправления сделано с нарушением законодательных норм, тогда мы бессильны. В таком случае действительно надо найти двух свидетелей, которые работали с вами и имеют правильно оформленные трудовые книжки. Если же таких людей нет, то решить ваш вопрос положительно вряд ли удастся. Но уверяю, что мы еще раз внимательно проверим записи в вашей трудовой. Однако если они неправильные, то мы ничего сделать не сможем, ведь закон есть закон», — ответила топ-чиновница ПФУ пенсионеру из Киева.

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