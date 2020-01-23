Украинские женщины, в случае одобрения законопроекта, смогут по-новому выходить на пенсию
Об этом пишет Politeka.net.
Сообщается, что профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламентариям принять за основу законопроект о государственной поддержке тех
"Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о государственной поддержке женщин, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня", - сказано в сообщении, которое опубликовала пресс-служба комитета.
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Нардепам предлагают урегулировать вопросы, направленные на чествование матерей почетным званием Украины "Мать-героиня" и предоставления им дополнительной социальной поддержки.
Законопроектом №2435, который был внесен в Верховную Раду на рассмотрение, предусматривается целый ряд льгот для женщин со званием "Мать-героиня", в том числе и выход на заслуженный отдых в 50 лет:
- Единовременное денежное вознаграждение в десятикратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц;
- Первоочередное предоставление жилых помещений;
- Право на пенсию по возрасту после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 15 лет с зачислением в стаж времени ухода за детьми;
- Право на пенсию за особые заслуги перед Украиной;
- Право на ежегодное бесплатное медобслуживание, диспансеризацию и лечение в специализированных учреждениях;
- Право на бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками один раз в год;
- Бесплатное внеочередное зубопротезирование;
- Ежемесячная доплата в размере 50% от пенсии или ежемесячного пожизненному денежного содержания или государственной социальной помощи, что выплачивается вместо пенсии;
- Бесплатный проезд один раз в год до любого пункта Украины и обратно автомобильным или железнодорожным транспортом с правом первоочередного приобретения билетов;
- 50% скидка платы за пользование жильем и коммуслугами;
- Возмещение 50% стоимости топлива, приобретаемого в пределах установленных норм, лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления.
По мнению представителей профильного комитета Рады, этот документ, в случае одобрения Парламентом, будет стимулировать надлежащее воспитание детей в многодетных семьях и будет способствовать повышению рождаемости в Украине.
Также мы рассказывали о том, что у Владимира Зеленского проговорились о повышении пенсионного возраста в Украине.
О подготовке реформы пенсионной системы рассказала глава парламентского комитета по соцполитике Галина Третьякова. Она заявила, что в стенах Верховной Рады уже обсуждают этот вопрос.
Нардеп рассказала, что в Украине планируют провести индексацию пенсий в марте этого года. Кроме того, она сообщила о подготовке запуска «второй пенсии». В то же время, Третьякова подчеркнула, что повышение пенсионного возраста практически неизбежно.
Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.
Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.
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