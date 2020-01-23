Украинские женщины, в случае одобрения законопроекта, смогут по-новому выходить на пенсию

Об этом пишет Politeka.net.

Сообщается, что профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламентариям принять за основу законопроект о государственной поддержке тех женщин , которым ранее присвоили почетное звание Украины "Мать-героиня.

"Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о государственной поддержке женщин, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня", - сказано в сообщении, которое опубликовала пресс-служба комитета.

Нардепам предлагают урегулировать вопросы, направленные на чествование матерей почетным званием Украины "Мать-героиня" и предоставления им дополнительной социальной поддержки.

Законопроектом №2435, который был внесен в Верховную Раду на рассмотрение, предусматривается целый ряд льгот для женщин со званием "Мать-героиня", в том числе и выход на заслуженный отдых в 50 лет:

Единовременное денежное вознаграждение в десятикратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц;

Первоочередное предоставление жилых помещений;

Право на пенсию по возрасту после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 15 лет с зачислением в стаж времени ухода за детьми;

Право на пенсию за особые заслуги перед Украиной;

Право на ежегодное бесплатное медобслуживание, диспансеризацию и лечение в специализированных учреждениях;

Право на бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками один раз в год;

Бесплатное внеочередное зубопротезирование;

Ежемесячная доплата в размере 50% от пенсии или ежемесячного пожизненному денежного содержания или государственной социальной помощи, что выплачивается вместо пенсии;

Бесплатный проезд один раз в год до любого пункта Украины и обратно автомобильным или железнодорожным транспортом с правом первоочередного приобретения билетов;

50% скидка платы за пользование жильем и коммуслугами;

Возмещение 50% стоимости топлива, приобретаемого в пределах установленных норм, лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления.

По мнению представителей профильного комитета Рады, этот документ, в случае одобрения Парламентом, будет стимулировать надлежащее воспитание детей в многодетных семьях и будет способствовать повышению рождаемости в Украине.

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О подготовке реформы пенсионной системы рассказала глава парламентского комитета по соцполитике Галина Третьякова. Она заявила, что в стенах Верховной Рады уже обсуждают этот вопрос.

Нардеп рассказала, что в Украине планируют провести индексацию пенсий в марте этого года. Кроме того, она сообщила о подготовке запуска «второй пенсии». В то же время, Третьякова подчеркнула, что повышение пенсионного возраста практически неизбежно.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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